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Томичей ждет гололед и мокрый снег

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Завтра днем, 2 марта, и ночью 3 марта в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются местами умеренный мокрый снег, гололедные явления, порывы ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных.

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