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В Томской области возобновляются диспансеризация и профосмотры

Медицина и здоровье, Томские новости, диспансеризация медосмотр профилактика медицина и здоровье В Томской области возобновляются диспансеризация и профосмотры

Сегодня, 1 марта, в медучреждениях Томской области возобновились плановые профилактические медосмотры (в том числе у детей первого года жизни) и диспансеризация.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, диспансеризация будет проводиться в будние дни по предварительной записи в поликлинике по месту прикрепления. Также в ряде медучреждений осмотры можно пройти по вечерам и в субботу.

По результатам первого этапа специалисты определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости направят пациента на второй этап.

В пресс-службе напоминают, что диспансеризация проводится гражданам в возрасте 18-39 лет раз в три года, в возрасте 40 лет и старше — ежегодно. В этом году диспансеризацию пройдут жители региона, родившиеся в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 и 2005 годах. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно.

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