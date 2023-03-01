В Томской области возобновляются диспансеризация и профосмотры
Сегодня, 1 марта, в медучреждениях Томской области возобновились плановые профилактические медосмотры (в том числе у детей первого года жизни) и диспансеризация.
Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, диспансеризация будет проводиться в будние дни по предварительной записи в поликлинике по месту прикрепления. Также в ряде медучреждений осмотры можно пройти по вечерам и в субботу.
По результатам первого этапа специалисты определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости направят пациента на второй этап.
В пресс-службе напоминают, что диспансеризация проводится гражданам в возрасте 18-39 лет раз в три года, в возрасте 40 лет и старше — ежегодно. В этом году диспансеризацию пройдут жители региона, родившиеся в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 и 2005 годах. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно.
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