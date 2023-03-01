18+
18+
РЕКЛАМА

Запланированная на сегодня проверка систем оповещения в Томской области переносится

Безопасность, Томские новости, система оповещения сирены вой тревога безопасность Запланированная на сегодня проверка систем оповещения в Томской области переносится

В Томской области комплексная проверка систем централизованного оповещения, запланированная на сегодняшнее утро, перенесена на неопределенный срок, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Комплексные проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром, 1 марта, была запланирована комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира. Предполагалось, что она начнется в 10.10.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Первая собака с неоперабельным раком прошла точечную терапию на реакторе ТПУ

30 января 2023
Томские новости

Стала известна дата выхода нового сериала Фёдора Бондарчука

17 февраля 2023
Томские новости

В томском музее «Следственной тюрьме НКВД» готовится к открытию театрально-документальная лаборатория

14 февраля 2023
Томские новости

В Томске впервые пройдет «Вообще не конференция»

10 февраля 2023
Томские новости

В январе томичи называли детей Софьями, Миронами и Потапами

14 февраля 2023
Томские новости

Томичей приглашают послушать джаз для влюбленных

9 февраля 2023
Томские новости

В Томске до вечера 2 февраля перекроют движение на участке ул. Эуштинской

31 января 2023
Томские новости

Соссюрея спорная помогла томским ученым улучшить приживление костных имплантатов

2 февраля 2023
Томские новости

Директор одной из инженерных школ ТПУ возглавил Костромской госуниверситет

1 февраля 2023