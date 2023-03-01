Запланированная на сегодня проверка систем оповещения в Томской области переносится

1 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томской области комплексная проверка систем централизованного оповещения, запланированная на сегодняшнее утро, перенесена на неопределенный срок, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Комплексные проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром, 1 марта, была запланирована комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира. Предполагалось, что она начнется в 10.10.

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