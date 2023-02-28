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Завтра в Томске пройдет проверка системы централизованного оповещения

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Завтра, 1 марта, с 10.10 до 10.45 в Томской области пройдет плановая проверка системы централизованного оповещения.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, во время проверки будут запущены электросирены и громкоговорители, замещен эфир общероссийских телеканалов и пройдет СМС-оповещение.

В 10:10 начнется подача сигнала «Внимание всем» через громкоговорители и акустические системы оповещения. С 10:43 до 10:44 пройдет замещение сигнала телеканалов и радиоканалов первого мультиплекса (Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, Маяк, Радио России, Вести ФМ) текстовым сообщением «Техническая проверка».

Уточняется, что тестирование электросирен и громкоговорителей пройдет во всех муниципалитетах региона. Жителей Томской области просят сохранять спокойствие.

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