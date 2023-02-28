В «Профессорской квартире» расскажут байки под песни Вертинского

В субботу, 4 марта, в томском частном музее «Профессорская квартира» состоится выступление Натальи Нелюбовой. Темой вечера станут «Профессорские байки и песни» под произведения Александра Вертинского и Льва Лещенко, сообщают организаторы.

Авторская программы была создана специально для гостей «Профессорской квартиры». На концерте Наталья расскажет легенды и анекдоты, посвященные преподавателям, среди которых прошла вся жизнь артистки — родственники, учителя и даже мифические персонажи. Кроме того, под аккомпанемент Степана Пономарева (фортепиано) певица споет любимые песни этих профессоров.

«Почему байки плюс Вертинский? Мой отчим (профессор) и мама слушали его и Лещенко всё мое детство. Поэтому Вертинский стал для меня символом атмосферы того прекрасного далекого времени. К тому же, он совершенно органично вписывается в сегодняшний день. Вертинский уже пережил такие стадии как „не модно“, „старьё“ и „ретро“. Он звучал так давно, что снова актуален», — рассказала «Томскому Обзору» Наталья Нелюбова.

Гости узнают о том, как профессор геологии сочетал лекции о буро-взрывных работах с рассказами о немецких пивных заведениях. Или как основатель сибирской школы геологов, автор «Земли Санникова», великий академик Обручев «чуть не стал дедушкой Натальи, но она была против».

«Дореволюционных профессоров никто из нас не встречал, конечно, но наблюдать работу ученых, быть свидетелем их небывалых умственных способностей и видеть, как сохраняется и умножается достоинство человека и ученого — это настоящее везение. И мне повезло. И ещё — все они живые люди. И мне повезло вдвойне: я видела, как они веселятся», — рассказывает Наталья.

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Наталья Нелюбова — известный томский музыкант, певица, композитор, исследователь сибирского фольклора, музыкальный руководитель проекта «Сомана КуКуН».

Концерт пройдет в 18.00 по адресу: ул. Кузнецова, 30. Количество мест ограничено, поэтому запись ведется только по предоплате, стоимость — 1000 рублей. Все подробности можно узнать по телефону: +7 906 957-47-87.

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