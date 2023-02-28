Томские ученые разработают способ дезактивации бетона электроразрядом

Томский политехнический университет приступил к разработке установки дезактивации загрязненного радиоактивными веществами бетона с помощью электроразряда. Предполагается, что она пройдет апробацию на площадках ТПУ в 2024 году, сообщает пресс-служба вуза.

Принцип работы установки основан на разрушающем действии импульсных электрических разрядов мощностью не менее 10 кВт, которые проходят в толще материала под слоем воды. Материал разрушается усилиями растяжения, критическое значение которых значительно меньше усилий сжатия. От генератора к бетону импульсы передаются с помощью высоковольтных электродов, которые располагаются в ряд на обрабатываемой поверхности, смоченной водой, где и проходит весь процесс.

Применяемые в установке метод позволяет снимать слои бетона от пяти миллиметров, при этом ограничений по максимальной глубине снятия нет. Разработка томских ученых позволит деактивировать несколько квадратных метров в час.

«Как сейчас поступают с загрязненным бетоном: как правило, поверхностный слой снимается шлифовальными машинами или другими механическими методами. На предприятиях Росатома все чаще для дезактивации материалов строительных конструкций используются робототехнические комплексы. Это хороший технологический шаг вперед. Робот тоже может откалывать куски бетона. Однако электрический разряд делает то же самое быстрее и эффективнее. Кроме того, вода, в которую нужно погружать бетон, естественным образом препятствует распространению пыли, которая неизбежно появляется при дроблении материала и может содержать радиоактивные вещества», — цитирует пресс-служба заместителя проректора по науке и трансферу технологий ТПУ Евгения Беспала.

Предполагается, что очищенный бетон в дальнейшем может использоваться для собственных нужд предприятия, например, в качестве одного из материалов для дорожного покрытия или упрочнения строительных конструкций.

Работа выполняется по заказу АО «ТВЭЛ» — Интегратора российской атомной отрасли по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и обращению с РАО.

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