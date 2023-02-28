В Томской области владельцы садовых домиков смогут заготавливать древесину для личных нужд

Сегодня, 28 февраля, на прошедшем заседании областной думы депутаты в двух чтениях приняли правки в региональный законопроект о заготовке древесины частными лицами. Они расширяют перечь тех, кто нуждается в лесе и регулируют саму процедуру предоставления такой возможности.

«Сегодня мы приняли ряд изменений и дополнений, которые, по нашему мнению, улучшают качество заготовки древесины для собственных нужд. Во-первых, люди, которые имеют во владении садовые домики, теперь тоже являются получателями древесины. Ранее этого в законе не было. Во-вторых, теперь древесина выдается на одно домовладение, но по-прежнему учитывая территориальную расположенность», — сообщил председатель комитета по строительству Сергей Автомонов.

По его словам, для жителей северных районов Томской области такой норматив заготовки древесины для отопления на семью или одного проживающего, а также на одно отапливаемое жилое помещение составляет 37 кубических метров в год, для всех остальных — 25 кубометров.

Дрова в Томской области заготавливаются по договорам купли-продажи и заявкам, поданных до 1 декабря года, предшествующего заготовке. Полученный лес собственники, кроме отопления, смогут использовать по 13 позициям. Это строительство индивидуальных и хозяйственных построек, стаек на территорий домовладений, для волокуш и ремонта и пр.

Сергей Автомонов подчеркнул, что дополнения в закон позволят отслеживать сколько квадратных метров жилья было построено из выданной в муниципалитетах древесины. По его словам, из районов области ежегодно из стройтреста ИЖС поступают сотни заявок, но, к сожалению, введенных в эксплуатацию таких домов нет.

Заострила на этой проблеме внимание и спикер облдумы Оксаны Козловской:

«Прежде всего мы должны создать правовой механизм, при котором человек, если получает древесину на строительство жилья, то он должен отчитаться за постройку дома. В том случае, если древесина получена, а дом не построен, значит, человек должен рассчитаться за древесину с бюджетом», — сказала она.

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