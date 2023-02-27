В Томске загорелся пятиэтажный жилой дом
Сегодня днем, 27 февраля, в Томске загорелся балкон одной из квартир пятиэтажного жилого дома по ул. Смирнова, 38/4.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, к приезду пожарных горел балкон 4го этажа. В ходе тушения из дома эвакуировались 15 человек. Возгорание удалось ликвидировать в 14.19.
В результате пожара в квартире сгорели деревянные оконные рамы, частично обгорели стены, потолок и предметы мебели. В соседней квартире, расположенной этажом выше, частично обгорели пластиковые рамы на балконе.
Общая площадь пожара составила 25 кв.м. На месте от МЧС работали 4 единицы техники и 29 человек. Пожар ликвидирован в 14:19.
Причина пожара устанавливается.
Фото: ГУ МЧС по Томской области
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