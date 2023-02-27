На части улицы Тверской в Томске ввели одностороннее движение

27 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов, из архива издания

С сегодняшнего дня, 27 февраля, в Томске на участке ул. Тверской по направлению от ул. Усова до пр. Кирова организовано одностороннее движение.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, на данном участке установлены новые знаки.

Горожан просят учитывать информацию об изменении схемы движения при планировании своих маршрутов.

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