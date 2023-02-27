Водитель «Калины» скончался после столкновения с грузовиком
27 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области
Сегодня утром, 27 февраля, в Томской области столкнулись «Лада Калина» и «Скания», сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел в 5.45 на 105 километре трассы Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным грузовиком с полуприцепом.
В результате ДТП водитель «Лады» погиб. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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