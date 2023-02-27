Водитель «Калины» скончался после столкновения с грузовиком

Сегодня утром, 27 февраля, в Томской области столкнулись «Лада Калина» и «Скания», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в 5.45 на 105 километре трассы Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным грузовиком с полуприцепом.

В результате ДТП водитель «Лады» погиб. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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