Томск попал в тройку самых культурных городов РФ — исследование

27 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Томск вошел в тройку городов России с самым высоким культурным капиталом. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики, проанализировав 78 населенных пунктов с населением от 250 тыс. человек.

Как уточняют «Известия», в первую десятку вошли Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск, Вологда, Саранск, Якутск, Калининград, Екатеринбург и Иркутск. Москва заняла только 28 строчку рейтинга, а Петербург — 13.

В рейтинге учитывалось не только наличие и разнообразие «культурной» инфраструктуры в городах. Оценивалось и то, насколько охотно и часто люди ею пользуются.

«В исследовании мы сделали акцент на том, насколько доступны культурные блага и насколько они находятся в обращении каждого жителя города. Оказалось, что у людей из первой десятки городов больше шансов для культурного роста. Это может быть связано с тем, что человек в некрупных городах располагает гораздо большим количеством свободного времени, — приводят „Известия“ слова заведующего лабораторией исследований культуры факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Руслана Хестанова. — Мы ожидали, что высокие показатели в академической сфере будут в таких городах, как Петербург и Москва, и очень удивились результатам».

По данным ученых, неожиданные результаты связаны с тем, что у людей в небольших городах гораздо больше свободного времени и культурная инфраструктура там более востребована. В свою очередь жители мегаполисов чаще заняты карьерой, пресыщены имеющимся выбором и поэтому реже пользуются доступными им культурными благами.

В целом все города имели преимущества в той или иной сфере. К примеру, Сочи (общее 24-е место) отметился высоким фактором коммуникативности. Там больше всего коворкингов по отношению к численности населения. А в городах-спутниках, таких как Химки (53-е место), Подольск (65-е) и Волжский (70-е), обнаружились «скрытые потенциалы, которые пока еще не реализованы», говорится в исследовании.

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