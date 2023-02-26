18+
18+
РЕКЛАМА

Менее 110 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевание пандемия уровень заболеваемости Менее 110 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 107 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 49 человек. 12 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 161879 случаев заболевания коронавирусом. 159074 заболевших выздоровели. 978 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»

Тэги/темы:
Томские новости

Пешеходный переход оборудуют в начале улицы Лазо в Томске

16 февраля 2023
Томские новости

Сбер и МФЦ «Мои документы» расширяют территорию оплаты госпошлины и услуг ЖКХ

6 февраля 2023
Томские новости

Спортсменка из Томской области стала лучшей на этапе Кубка России по фристайлу

21 февраля 2023
Томские новости

В Томске до вечера 2 февраля перекроют движение на участке ул. Эуштинской

31 января 2023
Томские новости

При столкновении двух иномарок под Томском погибла женщина

12 февраля 2023
Томские новости

Томич обустроил гараж для выращивания конопли

21 февраля 2023
Томские новости

Томичей приглашают на первую в этом году «Гаражку»

16 февраля 2023
Томские новости

В феврале томичей вновь ждут на бесплатные экскурсии в музеи Томского политеха

2 февраля 2023
Томские новости

Томская область просит увеличить число пунктов пропуска для лесоматериалов для повышения рентабельности экспорта

6 февраля 2023