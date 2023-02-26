Менее 110 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
26 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 107 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 49 человек. 12 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 161879 случаев заболевания коронавирусом. 159074 заболевших выздоровели. 978 скончались.
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