Трое сотрудников «Томскнефти» получили травмы на производстве

24 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томские следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования троих работников АО «Томскнефть» ВНК в Александровском районе, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел днем 22 февраля на территории установки перекачки нефти Малореченского нефтяного месторождения. Здесь во время производства огневых работ произошло возгорание газов из горловины подземной ёмкости для промливневых стоков.

В результате инцидента трое сотрудников предприятия получили травмы. Их госпитализировали.

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