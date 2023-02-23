Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 103 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 182 человек. 32 заболевших госпитализированы. 2 заболевших скончались.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 161560 случаев заболевания коронавирусом. 158818 заболевших выздоровели. 977 скончались.



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