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Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 103 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 182 человек. 32 заболевших госпитализированы. 2 заболевших скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 161560 случаев заболевания коронавирусом. 158818 заболевших выздоровели. 977 скончались.

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