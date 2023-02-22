Томские ученые разработали удобрение для «КДВ-Агро»

Ученые Томского политехнического университета разработали минеральное удобрение на основе глауконита для крупного сельскохозяйственного предприятия, сообщает пресс-служба вуза.

Индустриальным партнером выступило ООО «КДВ-Агро» (Кемеровская область). Удобрения экологически безопасны, эффективны при внесении в почву, недорогие в производстве и обладают «адресным» действием.

Пилотные испытания позволили на 27% увеличить урожайность пшеницы, а также повысить качество урожая. Весной 2023 года предприятие планирует использовать их для выращивания озимой и мягкой яровой пшеницы, картофеля.

Создание минеральных удобрений с «адресными» функциями — проект специалистов Инженерной школы природных ресурсов Томского политехнического университета. Они представляют собой композитные многокомпонентные смеси на основе нутриентов (питательных веществ) и глауконита, применяемого в качестве нетрадиционной добавки. Ученые разработали оптимальные способы внедрения в кристаллическую структуру минералов полезных компонентов для повышения эффективности удобрений.

«В глауконите содержатся важные для растений питательные элементы, прежде всего калий. Наша задача — активировать минерал таким образом, чтобы максимально задействовать все его полезные особенности. Для этого мы соединяем глауконит с другими питательными элементами — азотными веществами, использовав разные технологические подходы, включая предварительную активацию в различных мельницах. В результате глауконит раскрывает свои функциональные характеристики, за счет чего получаются композиты с различными формами нутриентов как на поверхностях, так и в структуре минерала. Благодаря наличию нескольких видов ионообменных питательных элементов (калий, азот и микроэлементы) в составе, слоистой минеральной структуре и зернистой морфологии, композиты способствуют улучшению физико-химических характеристик почв и стимулированию роста и развития агрокультур», — рассказывает доцент отделения геологии ТПУ Максим Рудмин.

Нетрадиционные удобрения были опробованы на полях растениеводческого предприятия ООО «КДВ-Агро». Они вносились в почву во время посева пшеницы вместе с основными удобрениями. Площадь опытного участка составила 0,25 га. По результатам испытаний при сравнении с аналогичным участком посева, где применялись только традиционные удобрения, был отмечен рост урожайности на 27,4%, а также улучшение качественных характеристик растений, например, увеличение количества колосков и зерен в них. Предприятие будет в дальнейшем использовать минеральные удобрения на основе глауконита при выращивании зерновых и технических культур.

Ученые планируют расширить сеть пилотных внедрений на других российских агрокомплексах. Кроме того, исследование в области создания нетрадиционных удобрений продолжится. Ученые научились активизировать полезные свойства глауконита при взаимодействии с мочевиной. Сейчас они будут разрабатывать эффективные способы совмещения минерала с фосфатными и азотнофосфатными вещества для получения удобрений, содержащих в доступных количествах все три основных нутриента для растений. Конечная практическая цель — разработка технологии получения минеральных композитов с комплексным содержанием нутриентов. При этом предполагается, что модифицированные удобрения будут обладать «адресным» действием и контролируемой скоростью высвобождения питательных веществ за счет уникальных особенностей глауконита.

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