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Томская область в 2022г почти на четверть нарастила экспорт

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Томская область в 2022 году увеличила экспорт продукции на 23,6%, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора региона Василия Потемкина.

«Томская область в прошлом году не только не сократила, но и продемонстрировала рост основных показателей внешней торговли. Экспорт из региона вырос на 23,6%. Лидером роста стала традиционно продукция ТЭК, АПК и ЛПК», — сказал Потемкин, отметив, что цель региона в 2023 году — увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта до $382 млн.

По его словам, основными странами, куда экспортировалась продукция из Томской области, стали Узбекистан (29%), Китай (28%) и Казахстан (22%).

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2021 году объем экспорта из Томской области составил $425,9 млн. Таким образом, по итогам прошлого года экспорт из региона составил порядка $526,4 млн.

При этом, по словам замгубернатора, импорт в регион в прошлом году снизился на 5,2%. По данным ФТС, в 2021 году импорт в Томскую область составил $347,6 млн. Таким образом, по итогам 2022 года показатель составил около $329,5 млн.

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