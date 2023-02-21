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Томичей приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Томск. Времена года. Зима»

Конкурсы и акции, Томские новости, архитектура времена года интересные новости Томска Томичей приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Томск. Времена года. Зима»

Архитектурное бюро «СТИЛЬ» при поддержке Томского регионального отделения Союза архитекторов России запустило фотоконкурс «Томск. Времена года. Зима». Побороться за призовой фонд в 50 тыс. рублей могут все неравнодушные жители региона.

Как уточняют организаторы, среди задач конкурса — поиск своеобразия городской среды, привлечение внимания горожан и представителей власти к проблемам сохранения архитектурного наследия, а также стимулирование творческой активности населения Томска.

Для участия в конкурсе необходимо прислать фотографии зимнего Томска на адрес apbstyle1@gmail.com (в разрешении не более 2 000 пикселей по одной стороне), а также приложить заявку, содержащую фамилию и имя автора. Кроме того, можно отправить серии снимков (от 5 до 20), а также коллективные работы.

После модерации снимки будут опубликованы в разделе фотоконкурса «Томск наизнанку» на сайте Архитектурного бюро «СТИЛЬ», а также во «ВКонтакте».

Приём заявок завершится 31 марта. К концу апреля победителя определит конкурсная комиссия, в которую войдут ведущие фотографы, представители творческих союзов, деятели культуры Томской области. Трое лучших разделят призовой фонд в 50 тыс. рублей. Также по итогам выставки будет организована фотовыставка.

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