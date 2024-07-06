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Ралли «Шелковый путь» стартовало в Томске

Накануне вечером, 5 июля, в центре Томска стартовало международное ралли «Шелковый путь».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в губернаторском квартале собрались пилоты и штурманы из 13 стран мира — России, Беларуси, Сербии, Китая, Кыргызстана, Афганистана, Монголии, Объединенных арабских эмиратов, Сирии, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Швейцарии.

Порядка сотни экипажей начали маршрут протяженностью более пяти тысяч километров из центра Томска в столицу Монголии — Улан-Батор, куда они прибудут 15 июля.

Фото: Серафима Кузина

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