Химичили в удовольствие: образовательный фестиваль СИБУРа в Томске посетили более 2500 школьников

21 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Отдел корпоративных коммуникаций ООО «Томскнефтехим»

На минувшей неделе, 17 и 18 февраля, в Томске прошел образовательный фестиваль для школьников STEAM FEST, который посетило более 2500 учащихся городских школ. Ребята приняли участие в практических и лекционных занятиях по разным направлениям: физика, химия, программирование, а также стали свидетелями необычных экспериментов, раскрывающих природу физических и химических явлений. Кроме того, школьники побывали на профориентационных занятиях и мастер-классах по развитию «мягких навыков».

Межрегиональный проект реализуется шестой год в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Цель STEAM FEST — познакомить ребят с миром науки, просто и доступно объяснить им суть основных научных законов, а также помочь будущим выпускникам сориентироваться в мире профессий завтрашнего дня. Основная программа фестиваля включала занятия, направленные на развитие инженерных и технических способностей у школьников. Все активности были распределены по тематическим зонам. Вместо традиционных уроков детям были предложены увлекательные и веселые квесты, интерактивные лекции, игры с головоломками, а особенно зрители оценили формат открытой лаборатории и научного шоу.

«Во время шоу „Битва наук“ мои ученики старались заснять как можно больше видео экспериментов, проводимых на сцене, чтобы потом с восторгом делиться со своими родителями, какой зрелищной и яркой может быть наука. А после шоу они аплодировали ученым стоя, — отметила учитель начальных классов школы „Перспектива“ Мария Владимировна. — Для них физика и химия — это что-то новое, пока непонятное, ведь по программе они еще не начали изучать эти предметы. Но искренний интерес уже проснулся! И уже за одно это мы очень благодарны организаторам фестиваля».

Программа фестиваля была рассчитана и на педагогов. Они познакомились с нестандартными методами обучения и современными способами вовлечения детей во внеклассную образовательную деятельность. Уникальный и полезный опыт получили также волонтеры, в роли которых выступили ученики старших классов, будущие выпускники школ.

«Мы активно поддерживаем образовательные проекты в регионах присутствия компании в рамках программы „Формула хороших дел“ и стратегии устойчивого развития СИБУРа. Через актуальные форматы и новые подходы в работе с детьми нам удается развить интерес учеников к естественным наукам, показать возможности дальнейшей карьерной реализации в профильной сфере. Надеемся, что фестиваль сделал многие предметы понятнее и ближе для школьников, и каждый узнал для себя что-то новое», — прокомментировала руководитель программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» Елена Снежко.

Популяризация науки — одно из важнейших направлений деятельности СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Каждый год в образовательных программах Компании участвуют десятки учебных заведений и научных организаций в городах ее присутствия.

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» стартовала 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура, инклюзия и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на сайте.

Фото: отдел корпоративных коммуникаций ООО «Томскнефтехим»

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