В Томске пройдет встреча с известным московским художником Василием Кононовым-Грединым

20 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 21 февраля, в Институте образования Томского государственного университета состоится встреча с московским художником, участником VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства, лауреатом грантовой программы музея «Гараж» Василием Кононовым-Грединым.

Как уточняют организаторы, художник приехал в Томск для участия в новом проекте, организованном Томским государственным университетом и Сибирским филиалом Государственного музея изобразительного искусства им. А.С. Пушкина. Василий совместно с учеными вуза займется изучением Васюганского болота. На встрече художник расскажет о своих проектах и покажет небольшой фильм об экспедициях в заброшенные деревни.

В рамках встречи все желающие смогут задать вопросы художнику. Мероприятие пройдет в новом здании Научки по адресу: пр. Ленина, 34а (вход слева от главного — Институт образования). Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.

Василий Кононов-Гредин окончил Вятское художественное училище, институт современного искусства «БАЗА». В своих работах он обращается к большим формам, пространству тотальной инсталляции. Художник работает со скульптурой, видео, объектами, живописью, запахами и звуком. В произведениях его внимание направлено на концептуальность замысла, монументальность, красоту и цельность формы.

Важной задачей художник видит сопоставление связей, благодаря которым существует современное общество. Василий исследует субъектность, место индивидуального опыта, глубинную память и границы автономии в их взаимодействии с политическими, культурными, физическими и другими условиями.

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