Суд освободил экс-мэра Томска Кляйна от наказания по одному из эпизодов первого уголовного дела
Восьмой кассационный суд (Кемерово) при рассмотрении кассационной жалобы защиты бывшего мэра Томска Ивана Кляйна на обвинительный приговор Советского районного суда Томска по первому уголовному делу в отношении бывшего градоначальника несколько смягчил его, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ларису Шейфер.
«Суд прекратил производство по эпизоду о незаконном участии в предпринимательской деятельности в связи с истечением срока давности и освободил Кляйна от оплаты штрафа по нему», — сказала Шейфер.
Вместе с тем она подчеркнула, что сторона защиты просила суд полностью оправдать экс-мэра и не удовлетворена вынесенным решением. «Как только получим судебные акты, то будем обращаться в Верховный суд», — добавила Шейфер.
Как сообщалось, Кляйна обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля 2021 года Кляйну сделали операцию, в марте перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении. В апреле градоначальник перенес вторую операцию. Впоследствии стало известно о третьем хирургическом вмешательстве.
26 мая 2021 года Кляйн завершил лечение в стационаре, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении места содержания под домашним арестом с медучреждения на квартиру.
Рассмотрение дела на тот момент мэра по существу началось в Советском районном суде Томска 8 апреля 2021 года. В конце декабря 2021 года суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима, переквалифицировав два эпизода со ст.286 (превышение должностных полномочий) на ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
В январе 2022 года адвокаты и прокуратура обжаловали приговор.
26 мая стало известно, что Кляйн стал фигурантом нового дела по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления), связанного с ремонтом дороги на улице Большая Подгорная. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте Кляйна, суд его удовлетворил, но с содержанием в медучреждении.
28 июля истек срок заключения по первому делу Кляйна.
На следующий день судебная коллегия Томского областного суда оставила в силе обвинительный приговор Кляйну. Адвокаты экс-мэра заявляли, что обжалуют это решение.
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