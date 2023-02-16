Суд освободил экс-мэра Томска Кляйна от наказания по одному из эпизодов первого уголовного дела

Томский Обзор / Фото: 16 февраля 2023 // Фото: https://t.me/KleinDefense

Восьмой кассационный суд (Кемерово) при рассмотрении кассационной жалобы защиты бывшего мэра Томска Ивана Кляйна на обвинительный приговор Советского районного суда Томска по первому уголовному делу в отношении бывшего градоначальника несколько смягчил его, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ларису Шейфер.

«Суд прекратил производство по эпизоду о незаконном участии в предпринимательской деятельности в связи с истечением срока давности и освободил Кляйна от оплаты штрафа по нему», — сказала Шейфер.

Вместе с тем она подчеркнула, что сторона защиты просила суд полностью оправдать экс-мэра и не удовлетворена вынесенным решением. «Как только получим судебные акты, то будем обращаться в Верховный суд», — добавила Шейфер.

Как сообщалось, Кляйна обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля 2021 года Кляйну сделали операцию, в марте перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении. В апреле градоначальник перенес вторую операцию. Впоследствии стало известно о третьем хирургическом вмешательстве.

26 мая 2021 года Кляйн завершил лечение в стационаре, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении места содержания под домашним арестом с медучреждения на квартиру.

Рассмотрение дела на тот момент мэра по существу началось в Советском районном суде Томска 8 апреля 2021 года. В конце декабря 2021 года суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима, переквалифицировав два эпизода со ст.286 (превышение должностных полномочий) на ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В январе 2022 года адвокаты и прокуратура обжаловали приговор.

26 мая стало известно, что Кляйн стал фигурантом нового дела по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления), связанного с ремонтом дороги на улице Большая Подгорная. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте Кляйна, суд его удовлетворил, но с содержанием в медучреждении.

28 июля истек срок заключения по первому делу Кляйна.

На следующий день судебная коллегия Томского областного суда оставила в силе обвинительный приговор Кляйну. Адвокаты экс-мэра заявляли, что обжалуют это решение.

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