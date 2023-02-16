Жительница Северска распространила более 45 закладок у вокзала, пока её не задержали полицейские

16 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Томское ЛО МВД России

Транспортные полицейские задержали закладчицу из Северска, которая прятала наркотики в районе железнодорожного вокзала Томск — 1, сообщает пресс-служба Томского ЛО МВД России.

Вблизи станции патрульные заметили женщину, которая вела себя подозрительно и при виде полицейских она стала заметно нервничать. Полицейские задержали 29-летнюю жительницу Северска. При себе у нее обнаружили 15 перемотанных изолентой полиэтиленовых пакетиков с порошкообразным веществом, которое, согласно заключению экспертизы, оказалось наркотическим средством.

Позже полицейские обнаружили еще несколько оборудованных на территории города Томска тайников, в которых хранилось 45 закладок аналогичных изъятым у подозреваемой. А в ходе обыска по месту проживания злоумышленницы оперативники изъяли оборудование для фасовки запрещенных веществ (весы, мерная ложка и упаковочные материалы) и более 10 пакетиков с расфасованным в них порошкообразным веществом. Все изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Теперь северчанке грозит до 20 лет колонии.

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