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Завтра томский Дворец творчества детей и молодежи заработает в очном режиме

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С завтрашнего дня, 16 февраля, Дворец творчества детей и молодежи возобновит работу в очном режиме, которая была прекращена в связи с подтоплением подвала здания.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, с понедельника занятия всех объединений были временно переведены на дистанционный формат. Однако к сегодняшнему дню вода была откачана, помещения просушены и восстановлено энергоснабжение.

По данным пресс-службы мэрии, в учреждении занимается почти 10 тысяч человек.

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