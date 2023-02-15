Завтра томский Дворец творчества детей и молодежи заработает в очном режиме

15 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

С завтрашнего дня, 16 февраля, Дворец творчества детей и молодежи возобновит работу в очном режиме, которая была прекращена в связи с подтоплением подвала здания.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, с понедельника занятия всех объединений были временно переведены на дистанционный формат. Однако к сегодняшнему дню вода была откачана, помещения просушены и восстановлено энергоснабжение.

По данным пресс-службы мэрии, в учреждении занимается почти 10 тысяч человек.

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