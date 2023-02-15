В Томскую область временно не будут поставлять форель и икру из Кыргызстана

Томский Обзор / Фото: 15 февраля 2023 // Фото: Россельхознадзор

Россельхознадзор обратился к ветеринарной службе Кыргызстана с просьбой приостановить сертификацию форели и форелевой икры, отправляемых в Россию. Это объясняется обнаружением в рыбе вредных веществ, сообщает пресс-служба ведомства.

«Россельхознадзор на протяжении двух лет неоднократно выявлял превышения предельно допустимых уровней содержания запрещенных и вредных веществ в форели и форелевой икре, поступающих в Россию из Республики Киргизия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе досмотра форели инспекторы установили факты наличия рыбы более значительных размеров, не характерных для речной форели, что вызывает подозрения в ее происхождении.

В связи с этим, Россельхознадзор в январе 2023 года инициировал проведение инспекции 9 киргизских компаний-производителей рыбной продукции.

«Учитывая отсутствие ответа со стороны компетентного в области ветеринарии ведомства Киргизской Республики, а также продолжающиеся поставки указанных товаров на территорию России, Служба обратилась к иностранным коллегам с просьбой с 16 февраля 2023 года приостановить сертификацию форели и форелевой икры со всех киргизских предприятий в адрес российских получателей», — говорится в тексте обращения.

Предполагается, что поставки могут быть возобновлены после проведения специалистами Россельхознадзора инспекций производителей рыбной продукции в Киргизии. Также ведомство обратилось в Евразийскую экономическую комиссию с целью оказания содействия в организации инспекции и участия в ней её представителей.

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