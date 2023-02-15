Томские НКО приглашают на встречу о привлечении средств и продвижении

15 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Во вторник, 21 февраля, в Томске фонд «Нужна помощь» проведет встречу с представителями городских некоммерческих организаций. Им расскажут о том, как получить индивидуальную образовательную траекторию.

Как уточняют организаторы, в рамках мероприятия участники смогут пообщаться с экспертами, получить информацию о возможностях привлечения средств и продвижения. Также на встрече можно будет узнать про другие возможности фонда «Нужна помощь» и процессах верификации и фандрайзинга.

Гости мероприятия узнают, как:

собирать средства через фандрайзинговые инструменты фонда и участвовать в акциях,

принимать решения на основе исследований, которые проводит организация,

повысить профессионализм и уровень команд НКО, вступив в онлайн-школу,

управлять своей работой в IT-сервисах, которые разработал фонд,

продвигать свою деятельность в социальных сетях и медиа «Нужная помощь».

Встречу проводят руководитель направления развития НКО фонда «Нужна помощь» Екатерина Завершинская и региональный координатор Евгения Нестеренко.

«Для НКО Томска взаимодействие с фондом „Нужна помощь“ — это уникальная возможность для роста. Верификация позволит фандрайзить в масштабах страны, предлагать истории в медиа фонда и их партнерском медиа „Такие дела“. При этом у фонда есть программы, доступные для организаций до верификации — например, школа „Опытным путем“ или данные отдела исследований „Если быть точным“», — отмечают организаторы.

Чтобы принять участие в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Для тех, кто не сможет присутствовать на встрече будет организована трансляция.

Мероприятие пройдет в «Точке кипения — Томск» по адресу: пр. Ленина, 26. Начало в 16.00.

Благотворительный фонд «Нужна помощь» работает уже 7 лет и помогает более чем 500 НКО по всей стране. Команда проекта работает над развитием благотворительного сектора и гражданского общества в России, создает условия для решения социальных проблем и поддерживает социальные инициативы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».