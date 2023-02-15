Свидание в феврале – как выбрать цветы

Февраль - романтичный месяц, 14 числа - день влюбленных, скоро весна, она уже витает в воздухе и создает настроение. Если в феврале вам повезло влюбиться, и вы отправляетесь на свидание, то вам пригодятся советы от специалистов сервиса Флорист.ру по выбору букета.

Надежная упаковка

Если температура на улице ниже нуля, то даже за несколько минут цветы могут пострадать от мороза. После этого в тепле они очень быстро увянут. Поэтому нужно позаботиться о многослойной бумажной упаковке букета, положить его в термосумку или заказать доставку – в этом случае сохранность цветов обеспечит курьерская служба. Если же вы несете букет самостоятельно, то бумагу перед вручением необходимо снять, а дизайнерскую упаковку оставить.

Состав букета

Самые стойкие цветы – это хризантемы, гвоздики и орхидеи. Но слишком низкая температура воздуха может навредить и этим цветам, особенно орхидеям. Избежать проблем с сохранностью цветов на улице можно, остановив свой выбор на букетике из сухоцветов. Если вы идете гулять по городу в холодное время года, это прекрасный вариант. Сухоцветы вошли в моду не так давно, это стильно, нежно и романтично. Можно добавить к ним коробочку с капкейками или ягодами в качестве изящного акцента.

Популярный выбор для свиданий – букеты из клубники. Их соблазнительный аромат и игривый налет гламура в оформлении привнесут в атмосферу встречи легкость и флирт.

Символика букета

Обратите внимание на смысловую нагрузку букета. Красные розы – это всегда намек на любовь и страсть. Желтые, оранжевые и разноцветные цветы выражают скорее радостно-дружеские чувства, чем любовь. Голубые и синие могут быть интерпретированы как проявление грусти. Белые цветы, особенно розы, больше подходят для свадьбы, это очень торжественный вариант. Неяркие розовые и кремовые оттенки показывают нежность и заботу.

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