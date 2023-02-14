В Томском областном художественном музее открываются две выставки

Томский Обзор / Фото: 14 февраля 2023 // Фото: /artmuseumtomsk.ru

На этой неделе в Томском областном художественном музее состоится открытие сразу двух выставок, сообщают организаторы.

Так в четверг, 16 февраля, здесь начнет работу экспозиция «Смотрите! Музыка!», посвященная 150-летию Сергея Рахманинова.

«Впервые посетителям представится уникальная возможность увидеть музыку, виртуозно переданную средствами изобразительного искусства», — говорится в сообщении.

Экспозиция включает более 40 работ из собрания музея. Гости увидят «музыку на воде» и «озорные частушки», оценят живопись, графику, где царит музыка. Кроме того, экспозицию дополнят предметы Ленинградского и Дулевского фарфоровых заводов, а также немецкие фарфоровые фигурки музыкантов конца XIX столетия.

Вторая экспозиция — персональная выставка сибирского пейзажиста Андрея Гришкова — заработает пятницу, 17 февраля. Её посетители увидят улицы города, тихие сельские пейзажи, интересные и памятные места. Всего в экспозиции около 60 работ.

«Каждый сюжет как маленький рассказ о том, что близко сердцам каждого», — говорится в описании.

Обе выставки откроются в 17.00. Стоимость билетов — 150 рублей. Подробнее о них можно узнать на сайте музея.

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