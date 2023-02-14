В январе томичи называли детей Софьями, Миронами и Потапами

В январе ЗАГСы Томской области зарегистрировали 719 актов о рождении новорожденных. Чаще всего их называли Софиями (Софьями) и Миронами.

Как уточняют в пресс-служба обладминистрации, самыми распространенными именами новорожденных девочек также стали Екатерина, Анна, Полина, Милана, Варвара, Арина и Вероника, мальчиков — Александр, Артём, Максим, Михаил, Роман и Марк.

Среди редких имен — Винсент, Клим, Леон, Потап, Эдгар, Амалия, Лира, Оливия, Стефания, Ясмина.

Всего в январе на свет появились 370 мальчиков и 346 девочек. Первенцами в семье стали 269 новорожденных, 262 — вторыми, 115 — третьими, 34 — четвертыми, 19 — пятыми детьми. 3 семьи стали родителями в шестой раз, 9 — в седьмой, 1 — в восьмой. В одной из семей Парабельского района родился 9-й ребенок. В 12 семьях родились двойни.

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