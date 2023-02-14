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В марте жителей ряда домов на ул. Интернационалистов и ул. Говорова в Томске ждет отключение воды

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В первую пятницу марта, 6 числа, жители ряда домов по ул. Говорова и ул. Интернационалистов останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. На время их проведения — с 9.00 до 23.00 — без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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