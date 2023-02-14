В марте жителей ряда домов на ул. Интернационалистов и ул. Говорова в Томске ждет отключение воды

14 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В первую пятницу марта, 6 числа, жители ряда домов по ул. Говорова и ул. Интернационалистов останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. На время их проведения — с 9.00 до 23.00 — без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

ул. Говорова, 48, 48/1, 50, 50/1, 50а;

ул. Интернационалистов, 2, 2а, 3, 3а, 5, 6, 6/1, 6/3, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 17б, 19а, 21, 28, 30, 31а, 33

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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