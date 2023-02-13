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Начало строительства третьего моста через Томь запланировано на 2025 год

Власть, Дороги, Томские новости, строительство Мост документация дороги развитие инфраструктуры Томской области Начало строительства третьего моста через Томь запланировано на 2025 год

Власти Томской области рассчитывают начать строительство третьего моста через Томь в 2025 году. Об этом выступая на заседании партии «Единая Россия» сообщил губернатор Владимир Мазур.

Как уточняет пресс-служба обладминистрации, сейчас ведется подготовка к разработке технико-экономического обоснования по определению створа мостового перехода. Конкурсные процедуры состоятся в марте–апреле. На них из областного бюджета будет направлено 165 млн рублей.

Предполагается, что проектно-сметная документация на строительство моста будет завершена в 2024–2025 годах. В свою очередь строительство сооружения запланировано на 2025–2028 годы.

Напомним, в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Томской области реализовать планы по строительству моста через реку Томь в границах регионального центра. Он также поручил определить источники финансирования строительства моста, «в том числе рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований и предоставлении дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов».

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