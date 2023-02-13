Начало строительства третьего моста через Томь запланировано на 2025 год

13 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Власти Томской области рассчитывают начать строительство третьего моста через Томь в 2025 году. Об этом выступая на заседании партии «Единая Россия» сообщил губернатор Владимир Мазур.

Как уточняет пресс-служба обладминистрации, сейчас ведется подготовка к разработке технико-экономического обоснования по определению створа мостового перехода. Конкурсные процедуры состоятся в марте–апреле. На них из областного бюджета будет направлено 165 млн рублей.

Предполагается, что проектно-сметная документация на строительство моста будет завершена в 2024–2025 годах. В свою очередь строительство сооружения запланировано на 2025–2028 годы.

Напомним, в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Томской области реализовать планы по строительству моста через реку Томь в границах регионального центра. Он также поручил определить источники финансирования строительства моста, «в том числе рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований и предоставлении дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов».

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