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Третий мост через реку Томь в Томске планируют построить до 2028 года

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Томской области реализовать планы по строительству моста через реку Томь в границах регионального центра, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сайте Кремля.

«Обеспечить совместно с органами исполнительной власти (...) Томской области реализацию в 2023–2027 годах следующих проектов развития инфраструктуры: строительство третьего моста через р. Томь в г. Томске», — говорится в сообщении.

Ответственными за реализацию назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и врио губернатора Томской области Владимир Мазур.

Путин также поручил определить источники финансирования строительства моста, «в том числе рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований и предоставлении дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов».

Кроме того, он поручил Мишустину рассмотреть совместно с администрацией Томской области вопрос о выделении региону из федерального бюджета дополнительных средств на строительство на территории Томской области областной многопрофильной детской больницы с консультативной поликлиникой и на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях.

Ранее о необходимости строительства третьего моста через реку Томь из-за активного развития левобережья Мазур заявил в августе на встрече с Путиным. По словам главы региона, в настоящее время на левом берегу Томи уже живет более 8 тыс. человек, планируется строительство кампуса (на 10 тыс. человек — прим.ред.) и жилищное строительство — также на 10 тыс. человек.

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