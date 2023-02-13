Студенты из Эквадора и Эфиопии составили путеводитель по Томску

Иностранные студенты, аспиранты, а также слушатели подготовительного отделения Томского политеха из Казахстана, Эфиопии, Ирана, Эквадора и Индонезии составили путеводитель «#МЫВТОМСКЕ» в рамках совместного проекта ТПУ и краеведческого музея, сообщает пресс-служба вуза.

«Над созданием работали иностранные студенты, аспиранты и слушатели подготовительного отделения из Инженерной школы ядерных технологий, Инженерной школы природных ресурсов, Школы базовой инженерной подготовки и Бизнес-школы Томского политеха. Их мнения и высказывания легли в основу текстов и рекомендаций. Для нас было очень важно показать Томск как интересное и комфортное для учебы и социализации иностранных студентов место», — рассказывает начальник отдела социокультурных коммуникаций ТПУ Ирина Сафонова.

Она также добавила, что в пособии собраны наиболее популярные советы и рекомендации для гостей Томска, приезжающих на учебу: особенности климата, советы по организации питания, выбора маршрутов для прогулок, культурной программы.

Кроме того, в брошюре выделены наиболее важные вехи жизни Томска, памятники истории и архитектуры, главные достопримечательности, любимые томичами места отдыха, уютные уголки города. Путеводитель издан на двух языках: русском и английском.

Ознакомиться с путеводителем можно в Научно-технической библиотеке ТПУ на ул. Белинского, 53а.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».