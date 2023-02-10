В Томске до мая 2024 г. капитально отремонтируют здание «Скомороха»

10 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Ульяна Сидорова, из архива издания

Вчера, 9 февраля, томский Центр по охране и использованию памятников истории и культуры объявил о проведении конкурса на капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Дом науки», следует из данных на сайте РТС-тендер.

Сейчас в здании по адресу пл. Соляная, 4 располагается Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Р.М. Виндермана.

Стоимость контракта составляет 386 миллионов рублей, заявки на участие принимаются до 28 февраля. Тогда же будут подведены итоги. Согласно представленной документации, участниками могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Из обязательных условий — наличие лицензии на ремонт объектов культурного наследия. Победитель конкурса должен приступить к работам сразу после подписания договора. Капитальный ремонт здания необходимо завершить до 31 мая 2024 года.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит отремонтировать крышу, инженерные коммуникации, фасад, заменить окна, витражи и двери. В рамках капремонта также планируется благоустроить территорию вокруг здания.

По словам представителя «Скоморох» Татьяны Ермолицкой, на время ремонта театр может переехать в другое помещение, но не прекратит показы спектаклей.

«Мы спешим успокоить наших зрителей: все запланированные спектакли, все намеченные премьеры состоятся! Ремонт никоим образом не отразится на творческом процессе. А встреча со зрителем — лучшая моральная поддержка для театра во время такого сложного этапа, как ремонт!», — сообщила Татьяна.

Дома науки построен по проекту Андрея Крячкова в 1911–1912 годах по инициативе известного на всю Сибирь мецената Петра Макушина, основателя общественной библиотеки и Народного университета, а также издателя двух томских газет. За образец было взято здание народного университета в Москве на Воробьёвых горах. Томский Дом науки, построенный в стиле модерн, располагал библиотекой, имел восемь аудиторий на 960 мест, семь кабинетов. Проект Крячкова получил первую премию в региональном архитектурном конкурсе, но впоследствии был доработан архитекторами Товием Фишелем и Андреем Лангером.

Последний основательный ремонт в Доме Макушина делали еще в 1970-х. Театр «Скоморох» разместился здесь в 1998 году. В 2014 и 2016 годах здесь были отремонтированы правое и левое крылья здания, заменены перекрытия между всеми этажами, осуществлен ремонт кровли. На время работ театр не переставал показывать спектакли.

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