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Жители Томской области на личные нужды в Сбербанке больше 220 млрд рублей

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Потребительские кредиты от Сбербанка остаются популярным продуктом среди сибиряков — за двенадцать месяцев минувшего года клиенты Сибирского банка взяли на личные нужды в банке свыше 225 миллиардов рублей. Более трети всей суммы были взяты в четвертом квартале.

Наибольшей популярностью потребительские кредиты пользовались у красноярцев — жители края за год взяли у Сбера свыше 55 млрд рублей. Жители Томской области благодаря кредитованию смогли потратить на личные и семейные нужды чуть меньше 16 млрд руб.

«Сегодня Сбер предлагает клиентам широкий ассортимент кредитных программ и финансовых решений. Одним из самых популярных продуктов остается потребительский кредит, он доступен почти каждому, а его цели — понятны и прозрачны. Благодаря технологиям искусственного интеллекта, рассмотрение заявок происходит практически моментально: каждый клиент может приобрести все необходимое без отсрочек или сбора дополнительных документов», — отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Подать заявку на потребительский кредит можно в любом отделении Сбербанка, а также на сайте и в официальном мобильном приложении. Ставка по кредиту начинается от 4% и заключается на срок до пяти лет. Кроме того, клиентам Сбера доступен «Кредитный калькулятор», позволяющий в реальном времени узнать потенциально одобренную сумму платежа, сроки и проценты по ставкам.

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