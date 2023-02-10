В Томской области до ноября 2024 года должен появиться мусоросортировочный комплекс

Власти Томской области согласовали предложение о заключении концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации в регионе автоматизированного мусоросортировочного комплекса. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте ГИС «Торги» для принятия заявок о готовности к участию в конкурсе, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Предельная мощность автоматизированного мусоросортировочного комплекса составит 250 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Также соглашение включает участок компостирования предельной мощностью до 100 тысяч тонн отходов в год. Его стоимость не должна превышать 2,4 миллиарда рублей и будет уточняться по итогам прохождения государственной экспертизы.

Предполагается, что мусоросортировочный комплекс будет размещен вблизи северной площадки промпарка «Томск». Проектирование и строительство должны быть завершены не позднее 1 ноября 2024 года.

Создание комплекса необходимо для достижения целевых показателей национального проекта «Экология». Его мощность позволит осуществлять сортировку всего объема твердых коммунальных отходов, образованных жителями Томска, Северска и Томского района.

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