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Разработчик из Томска стал лучшим во всероссийском конкурсе VK

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Разработчик из Томска — магистрант Высшей IT-школы (HITs) Томского государственного университета Денис Шарапов — занял первое место во всероссийском конкурсе VK в треке по мобильной разработке и выиграл 300 тыс. рублей.

Как уточняют в пресс-служба вуза, конкурс VK Cup проходил по пяти направлениям: JS, Mobile, Go, ML и «Спортивное программирование». Денис Шарапов принимал участие в направлении Mobile. В общей сложности конкурс был разбит на три этапа: квалификационный, отборочный и финал. На каждом из них конкурсанты разрабатывали различные новые элементы для приложения «Дзен».

После квалификационного по каждому направлению отбирали 256 участников, а в финале соревновались по 16 человек в каждом направлении. Первый этап начался еще в декабре прошлого года, а финал состоялся 4 февраля 2023-го.

«В целом, все задания направления Mobile были в общей тематике — нужно было разработать какие-то новые элементы для приложения „Дзен“. В первых двух этапах в задании было описано, какие элементы нужно было сделать, а в финале дали полную свободу действий — нужно было придумать два совершенно новых интерактивных элемента для ленты „Дзена“, благодаря которым авторы могли бы взаимодействовать со своими читателями. Ограничений не было, из условий только то, что это должно быть что-то новое, чего еще не было в приложении, а также был акцент на анимациях», — рассказал Денис Шарапов.

Кроме того, в отличие от предыдущих этапов, в финале участникам необходимо было презентовать свою работу в прямом эфире. Так, финалисты могли либо приехать в офис организаторов конкурса, либо подключиться онлайн. На все задание давалась неделя — за это время нужно было успеть и разработать элементы, и подготовить презентацию, по ходу которой члены жюри задавали вопросы.

Напомним, в августе 2021 года Денис Шарапов стал первым на открытом чемпионате WorldSkills Asia. Ранее, в 2017 году, Денис Шарапов стал лучшим на чемпионате World Skills Russia в номинации «Веб-дизайн и разработка», в 2018-м — в аналогичной номинации на Digital Skills, в 2019-м вошел в двадцатку лучших программистов на чемпионате Яндекса (11-е место), в 2020-м победил во Всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший по профессии» и получил звание лучшего в России разработчика web- и мультимедийных приложений.

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