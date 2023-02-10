В прошлом году томичи отправляли по почте ростовые куклы и шлемы из «Звёздных войн»

10 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

За прошлый год Почта России обработала более одного млн посылок в Томской области. Среди самых необычных — почти двухметровые ростовые куклы.

Как уточняет пресс-служба регионального УФПС, такие куклы уходили из Томска не только в десятки регионов России, но и в страны ближнего зарубежья. Например, в Азербайджан доставили клоуна, тигра и куклу-сердце, в Беларусь — медведя, поросёнка, кролика и пупса, в Казахстан — целую партию белок, а в Узбекистан по почте отправили хот-доги, бургеры и лимоны.

Весной 2022 года из Москвы в Томск впервые по почте стали приходить доски для сапсёрфинга, а в октябре–ноябре был поток отправлений со сноубордами и лыжами.

С сентября и вплоть до декабря прошлого года почтовые курьеры Томска и Северска три раза в неделю доставляли клиентам по пять-шесть уличных подвесных кресел из Тулы. В свою очередь, из столицы региона в США также через курьерскую службу регулярно уходили костюмы героев фантастических фильмов. Самыми популярными у адресатов из Америки были шлемы героев из киноэпопеи «Звёздные войны».

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