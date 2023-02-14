В томском музее «Следственной тюрьме НКВД» готовится к открытию театрально-документальная лаборатория

14 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Фонд Памяти запускает в музее «Следственная тюрьма НКВД» проект «Личное дело. Томск» — театрально-документальную лабораторию, рассказывающую истории жертв политических репрессий. Первая постановка будет посвящена делу известного поэта Николая Клюева, расстрелянного в Томске в 1937 году.

«Фонд Памяти будет поддерживать музей после обновления дальше и помогать ему развивать программу мероприятий и выставок. В Музее истории ГУЛАГа, которому мы также помогаем, регулярно проходят мероприятия — документальные театральные лаборатории, читки, показы», — рассказала куратор проекта от Фонда Памяти Ирина Неустроева

В рамках лаборатории представители студенческих строительных отрядов Томска будут зачитывать уголовное дело Николая Клюева.

«Мы выбрали Клюева — он известный человек — и покажем, как шел над ним процесс, — рассказывает режиссер проекта Алёна Шафер. — Это будет иммерсивный проект. Мне кажется, что это самая удобная форма для того, чтобы показать и проследить развитие ситуации. Читка предполагает погружение в то время, в историю людей. Клюевское дело было частично сфабриковано, мы про это говорим и отмечаем, почему это видно из текста. Поэтому это своеобразный разбор документов при помощи актеров».

«Сами дела очень драматургичны — ты видишь, как ведется допрос, как ставятся эти вопросы, как на них отвечают люди и почему именно так. И само повествование бывает порой немыслимым. История Клюева лежала на поверхности. Нам показалось, что этот тот человек, который в Томске понятен и известен. И мы его использовали как персонажа в экспозиции в том числе. У него очень большое интересное дело и судьба, которая связана с Томском», — рассказала Ирина Неустроева.

Она добавила, что сейчас организаторы лаборатории «ищут форму» постановки. В ней точно будут присутствовать элементы иммерссивности — в том числе звуки. Предполагается, что в какой-то момент на зрителей наденут маски.

«Мы еще планируем, чтобы зрители надевали маски и погружались в темноту, то есть в свое сознание, свое пространство и таким образом не отвлекались на актеров и на то, что происходит около тебя», — отмечает Ирина Неустроева.

Сейчас в здании музея проходят репетиции читок. Предполагается, что премьера первого проекта лаборатории состоится 5 марта в 16.00. После этого читки дела Клюева будут проходить два раза в месяц. С сентября организаторы планируют начать работу над новым проектом в рамках лаборатории. Предполагается, что в дальнейшем в проекте смогут участвовать все желающие.

«Следственная тюрьма НКВД» — первый музей в стране, посвященный истории массовых репрессий в СССР. Он был основан в 1989 году. Музей расположен в подвальном помещении здания, в котором в 1923–1944 годах находилась внутренняя тюрьма Томского городского отдела ОГПУ-НКВД. До 2021 года Музей занимал часть помещений бывшей тюрьмы, но не имел достаточных площадей и необходимых условий для размещения обширной постоянной экспозиции. В начале 2022 года в музее началась масштабная реконструкция при содействии Фонда Памяти и Музея ГУЛАГа. Ремонт включал в себя и покупку новых помещений внутри здания. В итоге площадь музея увеличилась в два раза, что позволило разместить вдвое больше экспонатов. В ходе модернизации воссозданы объемы девяти тюремных камер: одна музеефицирована в первоначальном виде, а в остальных размещены залы, посвященные истории массовых репрессий в СССР.

Фото: Серафима Кузина

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