Тюльпаны, розы и гиацинты. В томском «Трубачево» открылась выставка цветов

9 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В новом садовом центре агрокомплекса «Трубачево» открылась выставка-продажа тюльпанов, роз и гиацинтов. Локация расположена перед въездом на территорию (пос. Трубачево, ул. Центральная, 27) и доступна для посещения всем желающим, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Мы не стали дожидаться праздников 14 февраля или 8 марта, когда спрос на цветы будет традиционно высокий, а открыли свою уникальную выставку, как только увидели, что тюльпаны готовы показать свою красоту. Мы все живем ожиданием тепла и весны, а у нас в садовом центре она уже наступила», — рассказала директор агрокомплекса «Трубачево» Галина Шанина.

В экспозицию под названием «Поцелуй весны» вошли около 40 тысяч тюльпанов, 20 тысяч роз и цветочные композиции. Все представленные на выставке растения можно приобрести. Тюльпаны продаются вместе с луковицами. При покупке консультанты садового центра подробно расскажут, как ухаживать за растениями. В дальнейшем садовый центр планирует проводить мастер-классы по флористике.

По словам заместителя директора агрокомплекса «Трубачево» по реализации Татьяны Коваленко, выставку тюльпанов сменит экспозиция роз. К весне здесь планируется открыть уличную площадку, на которой специалисты выставят декоративные деревья и кустарники.

«В будущем у нас появятся и плодовые кустарники, это направление мы пока только начали развивать», — поделилась Татьяна Коваленко.

Выставка тюльпанов и роз будет открыта для всех желающих до 14 февраля каждый день с 10.00 до 16.00. Далее садовый центр продолжит работу с 09.00 до 18.00.

Фото: Серафима Кузина

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