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Томичам расскажут о капиталистическом романтизме в городской архитектуре

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В томском Доме искусств 25 февраля пройдет лекция историка и искусствоведа Ивана Атапина на тему «Из грязи в князи: архитектура Томска 1990–2000-х годов», сообщают организаторы.

Участникам встречи расскажут о периоде капиталистического романтизма в городской архитектуре. Иван рассмотрит основные тенденции в строительстве 1990–2000-х годов и наиболее репрезентативные здания тех лет. Слушатели узнают о связи «капиталистического романтизма» с дореволюционным архитектурным наследием.

Лекция стартует в 16.00 по адресу: ул. Шишкова, 10. Стоимость билетов — 300 рублей, доступна покупка по Пушкинской карте.

Капиталистический романтизм появился в начале 1990-х годов, когда власть перестала быть главным заказчиком архитектуры. Он объединяет здания, построенные в 1990-2000-х годах. Для них характерны башенки, «короны» на крыше, сплошное остекление фасада и др.

Обозначать здания постсоветской эпохи как капиталистический романтизм, в сокращении капром, придумали архитектор Даниил Веретенников, преподаватель Академии Штиглица Александр Семёнов и урбанист Гавриил Малышев. Авторы предпочитают называть его не стилем, а скорее явлением или эстетической концепцией.

Узнать больше о томских здания в стиле капрома можно в нашем гиде по ссылке.

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