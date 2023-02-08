18+
18+
РЕКЛАМА

У томского проекта «Жесть-арт» появился свой сайт

Деревянная архитектура, Краеведение, Креативный город, Культура в Томске, Томские новости, жесть арт томск новости уличное искусство что посмотреть куда сходить У томского проекта «Жесть-арт» появился свой сайт

У томского проекта уличного искусства «Жесть-арт» появился собственный сайт. Здесь можно найти почти все работы, выполненные томскими художниками Лукией Муриной и Николаем Исаевым на улицах Томска. В рамках «Жесть-арт» ребята изображали на окнах заброшенных деревянных домов портреты значимых для города людей.

«Сайт — это часть проекта „Жесть-арт“. QR-коды, ведущие на него, мы разместили прямо на сохранившихся на тот момент портретах. Нам хотелось, чтобы у зрителей была возможность почитать про героев, которым посвящен проект», — рассказала «Томскому Обзору» Лукия Мурина.

Уже после старта «Жесть-арт» художники поняли, что многие томичи не знают героев, изображенных на окнах деревянных домов, например, Николая Беглюка или Анатолия Пепеляева.

«Прямо в процессе нанесения портретов мы слышали от проходящих мимо горожан вопросы: «А кто это? Почему вы нарисовали его портрет?», — добавила Лукия.

На сайте можно узнать подробнее о жизни героев проекта, посмотреть какими их изобразили художники. Здесь также можно послушать музыку Эдисона Денисова, портрет которого разместился на ул. Кузнецова, 33.

«У нас, конечно, было и желание заархивировать проект, так как уличное искусство довольно эфемерно — сегодня есть, а завтра нет. Так случилось с портретами на доме на улице Савиных. Они очень быстро были уничтожены. На сегодняшний день сохранилось мало работ из проекта „Жесть-арт“ и их можно увидеть только на фотографиях», — отметила Лукия Мурина

По словам художницы, сайт может пополниться и уже архивным проектом «Сжечь нельзя сохранить». В его рамках художники с помощью трафаретов наносили изображения разрушенных деревянных домов в тех местах, где раньше эти здания стояли.

«У нас с Николаем давняя страсть к музеефикации и архивации искусства», — рассказала Лукия.

Подробнее о проекте «Жесть-арт» читайте в нашем материале или слушайте в подкасте «Макушин Медиа» по ссылке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Больше электроники и меньше нефти. Итоги 2022 года в отчете замгубернатора по экономике

7 февраля 2023
Томские новости

Киностудия имени Ролана Быкова снимет в Томске фильм

27 января 2023
Томские новости

Бизнес-омбудсмен Томской области Валерий Падерин подал в отставку

31 января 2023
Томские новости

Томичи могут предложить свои идеи по развитию туризма на специальной интерактивной карте

3 февраля 2023
Томские новости

Молодых писателей Томска приглашают разработать курс для литературной студии

24 января 2023
Томские новости

Более 20 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

29 января 2023
Томские новости

У независимых издательств России появился собственный гид

13 января 2023
Томские новости

Сбер и МФЦ «Мои документы» расширяют территорию оплаты госпошлины и услуг ЖКХ

6 февраля 2023
Интервью

Григорий Чередов: как устроен Дом культуры «ГЭС-2», какие книги издает и как продолжает работу

17 января 2023