Томские власти будут привлекать новых недропользователей, предлагая им малые участки углеводородов

Власти Томской области рассчитывают, что нераспределенный фонд месторождений углеводородов сможет заинтересовать недропользователей, которые пока не работают в регионе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора по экономике Андрея Антонова.

«Мы планируем предлагать наши месторождения новым недропользователям, которые пока не работают у нас в регионе. То есть в Томской области есть небольшие месторождения, которые можно осваивать, успешно добывать на них. Инвестировать в развитие этих месторождений можно компаниям среднего размера, чтобы выйти на окупаемость», — сообщил Андрей Антонов.

«Пока мы занимаемся этими расчетами, затем будем предлагать участки. Такие переговоры пройдут в 2023 году. Понятно, что это не огромные инвестиции, но это в любом случае перспективно», — отметил он.

При этом в последние годы торги по углеводородным участкам в Томской области проходят редко. Участки выставлялись на аукционы в 2020 году, затем в 2022-м, но заявок на них не поступило.

Замгубернатора сообщил также, что регион возлагает большие надежды на проект «Палеозой» по добыче трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), причем эффект от проекта власти ожидают лишь в 2026–2030 годах. К настоящему времени «Газпромнефть Восток» — промышленный оператор проекта — протестировал готовую технологию.

«Сейчас добыча идет на шести разведочных скважинах. Теперь необходимо выбрать большой земельный участок, чтобы отрабатывать на нем технологию. Но произошли некоторые изменения: после смены одного из собственников в проект вошла компания «Томскнефть «ВНК». Теперь эти два недропользователя («Томскнефть «ВНК» и «Газпромнефть-Восток» — прим.ред.) совместно выбирают участок, который подходил бы по всем критериям, ищут оптимальное месторождение из имеющихся. Участок, с одной стороны, должен соответствовать определенным геологическим условиям, чтобы можно быто тестировать технологию поиска, с другой, он должен быть доступен с точки зрения инфраструктуры», — пояснил Антонов.

При этом технология изначально разрабатывалась так, чтобы ее можно было масштабировать не только на территории России, но и за ее пределы.

«Мы можем получать доход, продвигая наши разработки за пределы области. Кстати, в других регионах также есть запасы палеозоя, в ХМАО уже есть опыт работы по нашей технологии, в ЯНАО предполагается также ее тиражировать», — добавил замгубернатора.

«Палеозой» реализуется в Томской области с 2016 года, в нем принимают участие ООО «Газпромнефть-Восток» (СП «Газпром нефти"и Mubadala Petroleum), а также Томский политехнический университет (ТПУ), чьи ученые задействованы в поиске новых способов добычи ТРИЗ.

«Газпромнефть-Восток» с 2005 года ведет разработку палеозойских отложений в Томской области. В общей добыче компании доля ТРИЗ составляет почти 50%, и этот показатель увеличивается с каждым годом. «Газпромнефть-Восток» имеет опыт рентабельной разработки палеозойских отложений на Арчинском и Урманском месторождениях. Тем не менее, главной проблемой палеозойского горизонта считается отсутствие достоверных инструментов для поиска и оценки перспективных объектов в залежах этого периода.

Со ссылкой на данные региональных властей ранее сообщалось, что на середину 2022 года в Томской области было зарегистрировано 32 недропользователя, из них 25 имели лицензии на добычу, добывали нефть и газ 15 предприятий. На их лицензионных участках расположено 114 месторождений нефти и газа. При этом 94% добычи приходится на вертикально интегрированные компании.

Объем добычи нефти и газового конденсата в Томской области в 2021 году составил 7,2 млн тонн, природного и попутного газа — 5,8 млрд кубометров.

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