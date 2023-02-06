Сбер и МФЦ «Мои документы» расширяют территорию оплаты госпошлины и услуг ЖКХ

6 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сбербанк совместно с областным МФЦ «Мои документы» и увеличивают количество «единых окон» и офисов Центра, в которых возможна безналичная оплата госуслуг и жилищно-коммунальных услуг.

Как уточняют в пресс-службе банка, на текущий момент провести безналичную оплату можно в 103 окнах семнадцати офисов МФЦ в Томской области. Это офисы в городах Асино, Стрежевой и Северск, а также в селах Александровское, Зырянское, Кожевниково, Кривошеино, Мельниково, Молчаново, Первомайское, Парабель, Подгороное и Тегульдет. В этих офисах жители могут безналично, в одно касание к терминалу, оплачивать госпошлины сразу в окне при подаче документов. Для оплаты можно использовать банковскую карту с технологией PayPass или смартфон на платформе android. Комиссия при оплате госпошлины не взимается.

«Благодаря совместным усилиям Сбербанка и нашего партнера — регионального центра МФЦ „Мои документы“ — мы сделали еще один шаг к повышению доступности финансовых услуг для жителей районов Томской области», — отметил заместитель управляющего Томским отделением ПАО Сбербанк Варвара Игнатович.

«Несомненно, оплата госпошлины в окнах МФЦ делает процесс получения государственных и муниципальных услуг еще более комфортным и удобным для граждан, избавляя их от необходимости посещения банка и ожидания в очереди к терминалу оплаты, а автоматическое внесение реквизитов в квитанцию помогает избежать ошибок при вводе данных», — сообщил директор ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Игорь Култаев.

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