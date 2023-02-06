Томским коммунальщикам поручили сделать акцент на ликвидации зауженности дорог

6 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: их архива издания

«Томск САХ» и главы районов города должны сделать акцент на ликвидации зауженности дорог и вывозе снега. Соответствующее поручение в рамках утреннего селекторного совещания дал и.о. мэра Михаил Ратнер.

«Во время снегопадов главная задача — расчистить основные улицы и тротуары, чтобы избежать транспортного коллапса. Сейчас погода даёт нам передышку, осадки прекратились. Теперь необходимо оперативно вывозить снег, чтобы расширить проезжие части дорог», — цитирует и.о. мэра пресс-служба горадминистрации.

Так в минувшие выходные на улицах города работало в среднем 167 единиц спецтехники «Томск САХ». За два дня было вывезено порядка 12 тысяч тонн снега.

Комплексные работы по вывозу снега и расширении дорожного полотна велись на участках улиц Б. Подгорная, 1-я Рабочая, Гагарина, С. Лазо, Нахимова, Балтийская, К. Маркса, Крячкова, Киевская, Усова, Лебедева, Говорова, Артема, Салтыкова-Щедрина, Красноармейская, Московский тракт, Совхозная, пр. Ленина, Кирова и не только.



Также порядка 5 тысяч тонн снега вывезли подрядчики районных администраций, УК, ТСЖ и объекты потребительского рынка.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».