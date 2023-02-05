Менее 50 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 46 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 4 человек. 8 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 159574 случаев заболевания коронавирусом. 157831 заболевший выздоровел. 969 скончались.



Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»