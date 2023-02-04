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Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 57 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 13 человек. 12 заболевших госпитализированы. 2 заболевших скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 159528 случаев заболевания коронавирусом. 157827 заболевших выздоровели. 969 скончались.

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