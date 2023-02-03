Томичей приглашают на бесплатные тренировки по лыжам

3 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

Завтра, 4 февраля, на стадионе ТПУ «Политехник» стартует серия бесплатных занятий по лыжам «30 шагов», организованных в преддверии томского лыжного марафона. Принять участия в них сможет любой желающий вне зависимости от уровня подготовки.

Как сообщает пресс-служба вуза, тренировки будут проходить по субботам в 11.00. Занятия будет проводить мастер спорта по лыжным гонкам, победитель и призер областных и региональных соревнований, тренер с девятилетним стажем Денис Терещенко. В его коллекции марафонские дистанции на 50 и 60 километров, а также больше десяти лыжных марафонов.

Тренировки будут начинаться с разминки. Далее тренер покажет комплекс общеразвивающих упражнений на лыжах, которые помогут укрепить устойчивость, а также ответит на важные вопросы о прохождении марафона. Например, участники узнают, как правильно распределять силы на дистанции, преимущества разных техник и рекомендации по питанию, выбору одежды и обуви для соревнований. Длительность каждого занятия — 60-100 минут.

Участники тренировок смогут арендовать лыжи на лыжной базе Томского политеха (ул. 19 Гвардейской Дивизии, 13). Томичам доступен инвентарь непрофессиональной линейки и среднего уровня. Стоимость аренды 140 рублей в час — для взрослого и 70 рублей в час — для детей. Студенты и сотрудники вуза при предъявлении пропуска или студенческого билета могут арендовать лыжи за 112 рублей в час. Всего для горожан доступна аренда 200 пар лыж.

Сбор участников — возле тренерской в центре стадиона (белое одноэтажное здание). Предварительная регистрация на тренировки не нужна.

Задать вопросы о тренировке можно в телеграм-чате.

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