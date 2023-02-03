18+
18+
РЕКЛАМА

В одном из домов Томска в лифте с ребенком произошел технический сбой

Происшествия, Томские новости, сбой лифт работа лифта происшествия жесть Томска В одном из домов Томска в лифте с ребенком произошел технический сбой

Сегодня, 3 февраля, в Томске в доме по пер. Целинный, 29 произошел технический сбой в работе лифта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в момент инцидента внутри кабины находился 11-летний ребенок. Он сел в лифт на 10 этаже, чтобы доехать до нулевого. На втором этаже кабина остановилась из-за срабатывания аварийной системы защиты.

На место оперативно выехал и.о. главы Ленинского района Андрей Дорош и дежурные службы. Ребёнок осмотрен врачами скорой помощи, он не пострадал.

По поручению заместителя мэра по благоустройству Вячеслава Черноуса, все лифты в доме отключены до выяснения обстоятельств произошедшего.

В сообщении уточняется, что при необходимости в городе будут организованы внеплановые проверки в домах с аналогичными моделями лифтов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Музей «Точка гравитации» приглашает на мультимедийную выставку «Посвящение космонавтике»

20 января 2023
Томские новости

«Цифровая образовательная среда»: «Ростелеком» создал ИТ-инфраструктуру в 9 тысячах школ

20 января 2023
Томские новости

В Томске запустили телеграм-бота для мониторинга зимней уборки тротуаров и остановок

18 января 2023
Томские новости

Томская область стала главным поставщиком кедрового ореха в 2022 году

20 января 2023
Томские новости

Томичей приглашают поговорить о современном искусстве

25 января 2023
Томские новости

Холодная вода снова появилась в домах по пер. Б. Хмельницкого

1 февраля 2023
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную книжную ярмарку

11 января 2023
Томские новости

Томский музей «Следственная тюрьма НКВД» залило горячей водой

23 января 2023
Томские новости

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

13 января 2023