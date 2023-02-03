В одном из домов Томска в лифте с ребенком произошел технический сбой

Сегодня, 3 февраля, в Томске в доме по пер. Целинный, 29 произошел технический сбой в работе лифта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в момент инцидента внутри кабины находился 11-летний ребенок. Он сел в лифт на 10 этаже, чтобы доехать до нулевого. На втором этаже кабина остановилась из-за срабатывания аварийной системы защиты.

На место оперативно выехал и.о. главы Ленинского района Андрей Дорош и дежурные службы. Ребёнок осмотрен врачами скорой помощи, он не пострадал.

По поручению заместителя мэра по благоустройству Вячеслава Черноуса, все лифты в доме отключены до выяснения обстоятельств произошедшего.

В сообщении уточняется, что при необходимости в городе будут организованы внеплановые проверки в домах с аналогичными моделями лифтов.

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