18+
18+
РЕКЛАМА

Томские хирурги спасли ребенка, родившегося без части пищевода

Медицина и здоровье, Томские новости, хрящ проблемы с пищеводом спасли редкая операция интересные новости Томска Томские хирурги спасли ребенка, родившегося без части пищевода

Хирурги Больницы скорой медицинской помощи №2 и областного перинатального центра им. Евтушенко спасли новорожденного с тяжелым пороком развития. Ребенок родился с атрезией пищевода с нижним трахеопищеводным свищом.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, при таком состоянии ребенок не мог нормально питаться, так как его пищевод прерван и не соединяется с желудком. Аномалия была диагностирована медиками при рождении.

Операция проводилась в областном перинатальном центре им. Евтушенко. Хирурги сделали три прокола в полости правой грудной клетки специальными троакарами. Такая операция имеет наименьшую травматичность и позволяет избежать грубых рубцов.

«Мы оперировали малыша около трёх часов. Успех реконструкции пищевода обеспечили малоинвазивные хирургические технологии – с помощью эндоскопического оборудования выделили концы атрезированного пищевода, устранили трахеопищеводный свищ, и выполнили пластику пищевода», - рассказал заведующий хирургическим отделением больницы скорой медицинской помощи №2 Владимир Погорелко.

В проведении операции принимали участие заведующий хирургическим отделением Больницы скорой медицинской помощи №2 Владимир Погорелко, врач-хирург Анна Юшманова и врач-хирург перинатального центра им. Евтушенко Станислав Иванов.

Операция прошла успешно. По словам врачей, сегодня состояние прооперированного ребенка стабильное, но малышу предстоит период реабилитации: после восстановления анатомически правильного пищевода малыш он питаться естественным способом.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Ученые назвали засуху и насекомых главными причинами лесных пожаров в Сибири

18 января 2023
Томские новости

Томичей ждет снег с дождем

8 января 2023
Томские новости

В Томске запустили телеграм-бота для мониторинга зимней уборки тротуаров и остановок

18 января 2023
Томские новости

На ул. Красноармейской в Томске отреставрируют ворота у деревянных памятников архитектуры

26 января 2023
Томские новости

Томичей просят помочь в реконструкции фундамента театра «2+КУ»

10 января 2023
Томские новости

Накануне в Томске загорелся вагон

12 января 2023
Томские новости

На 85-м году жизни скончался ветеран томского футбола Иван Иценко

4 января 2023
Томские новости

В Томской области создана рабочая группа по сохранению деревянных объектов культурного наследия

27 января 2023
Томские новости

Молодых писателей Томска приглашают разработать курс для литературной студии

24 января 2023