Томские хирурги спасли ребенка, родившегося без части пищевода

2 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Хирурги Больницы скорой медицинской помощи №2 и областного перинатального центра им. Евтушенко спасли новорожденного с тяжелым пороком развития. Ребенок родился с атрезией пищевода с нижним трахеопищеводным свищом.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, при таком состоянии ребенок не мог нормально питаться, так как его пищевод прерван и не соединяется с желудком. Аномалия была диагностирована медиками при рождении.

Операция проводилась в областном перинатальном центре им. Евтушенко. Хирурги сделали три прокола в полости правой грудной клетки специальными троакарами. Такая операция имеет наименьшую травматичность и позволяет избежать грубых рубцов.

«Мы оперировали малыша около трёх часов. Успех реконструкции пищевода обеспечили малоинвазивные хирургические технологии – с помощью эндоскопического оборудования выделили концы атрезированного пищевода, устранили трахеопищеводный свищ, и выполнили пластику пищевода», - рассказал заведующий хирургическим отделением больницы скорой медицинской помощи №2 Владимир Погорелко.

В проведении операции принимали участие заведующий хирургическим отделением Больницы скорой медицинской помощи №2 Владимир Погорелко, врач-хирург Анна Юшманова и врач-хирург перинатального центра им. Евтушенко Станислав Иванов.

Операция прошла успешно. По словам врачей, сегодня состояние прооперированного ребенка стабильное, но малышу предстоит период реабилитации: после восстановления анатомически правильного пищевода малыш он питаться естественным способом.

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