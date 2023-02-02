Соссюрея спорная помогла томским ученым улучшить приживление костных имплантатов

Томский Обзор / Фото: 2 февраля 2023 // Фото: ssmu.ru

Ученые Сибирского государственного медицинского университета выяснили, как улучшить регенерацию костной ткани в зоне контакта с имплантатами с помощью биологически активных веществ, выделенных из лекарственного растения соссюрея спорная.

Как уточняют в пресс-службе вуза, для исследования учёные СибГМУ использовали титановые каркасы. Титан и его сплавы — популярные материалы для создания костных имплантатов, поскольку обладают ценными физико-химическими и физико-механическими характеристиками и не вызывают токсических эффектов после имплантации. Однако титан не обладает способностью усиливать регенерацию костной ткани в зоне имплантации, следовательно, не обеспечивает должный уровень интеграции имплантатов в кость. Чтобы имплантат приживался лучше, его поверхность модифицируют, например, наносят кальций-фосфатное покрытие и заселяют стволовыми клетками.

«Если говорить об особенностях регенерации кости, протекающей во взрослом организме, то мезенхимные стволовые клетки с большей долей вероятности становятся клетками волокнистой соединительной ткани (рубца) или клетками жировой ткани. Чтобы они стали клетками костной ткани их необходимо дополнительно стимулировать с помощью определенных биологически активных веществ (БАВ). Когда мезенхимные стволовые клетки, заселённые на поверхность имплантата, воспринимают эти БАВ, они „понимают“, что в данном регионе они „должны стать костными клетками“. В предыдущих исследованиях нами было выявлено, что перспективным источником таких БАВ является растение соссюрея спорная», — отмечает ассистент кафедры морфологии и общей патологии, ассистент лаборатории клеточных и микрофлюидных технологий СибГМУ Екатерина Порохова.

Соссюрея спорная (Saussurea controversa) давно используется в народной медицине Китая и Тибета для лечения заболеваний костей (ревматоидного артрита, остеомиелита, остеопороза), но механизмы воздействия БАВ этого растения на костную ткань всё ещё не известны. Данное лекарственное растение произрастает на территории Томской области, Хакасии, Красноярского края и других регионов России.

Томские ученые исследовали способность полисахаридов, флавоноидов и хелидоновой кислоты, выделенных из соссюреи спорной стимулировать формирование костной ткани и костного мозга на поверхности каркасов с кальций-фосфатным покрытием при имплантации лабораторным животным. Под кожу мышам помещали небольшие титановые каркасы из титана с кальций-фосфатным покрытием. На них наносили костный мозг, как источник мезенхимных стволовых клеток. Далее, в течение 45 дней, одну часть животных поили обычной водой, а другую — водной суспензией биологически активных веществ соссюреи спорной.

В результате учёные выяснили, что биологически активные вещества соссюреи спорной способны улучшить регенерацию костной ткани в зоне контакта с имплантатами. Продолжая исследования, учёные смогут разработать лекарственные средства, позволяющие ускорить и улучшить процесс приживления костных имплантатов.

Проект «Влияние биологически активных веществ Saussurea controversa на остеогенную дифференцировку мезенхимных стволовых клеток in situ» стал одним из победителей конкурса научно-технологических проектов молодых учёных СибГМУ, организованного в рамках реализации программы развития университета «Приоритет 2030».

Руководитель проекта — ассистент кафедры морфологии и общей патологии, ассистент лаборатории клеточных и микрофлюидных технологий СибГМУ Екатерина Порохова. В работе принимали участие студенты четвёртого курса медико-биологического факультета СибГМУ Темур Насибов и Анна Горохова. Биологически активные вещества соссюреи спорной были получены на кафедре фармацевтического анализа СибГМУ под руководством доктора фармацевтических наук, доцента кафедры Елены Авдеевой. Курировал работу доктор медицинских наук, профессор кафедры морфологии и общей патологии, руководитель лаборатории клеточных и микрофлюидных технологий СибГМУ Игорь Хлусов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».